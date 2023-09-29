Göğüslerini küçültüp 20 kilo verdi! Bergüzar Korel'in davet tarzı dikkat çekti

Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel ekranlara dönmek için hareketli bir tempoya girdi. Dizisi Düğüm için saçlarını sarıya boyatan Korel kilo da verdi.

8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel aynı zamanda göğüs küçültme ameliyatı da geçirdi.

Yeni görünümüyle bir davette boy gösteren güzel oyuncunun ceket-pantolon kombinine beğeni yağdı.

Sade görünümüyle dikkat çeken Bergüzar Korel'i görenler "Zayıflık çok yakıştı", "Ne güzelsiniz", "Kilolar verilince tarz sadeleşmiş" yorumları yapıldı.

ZAYIFLAMA SIRRI

Ünlü oyuncu yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yaptı ve 1 saat yüzdü. Ayrıca set başlamadan önce meme küçültme ameliyatı da oldu. Korel’in geçirdiği operasyon sonrası üst bedeni de toparlandı.



