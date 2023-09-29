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Göğüslerini küçültüp 20 kilo verdi! Bergüzar Korel'in davet tarzı dikkat çekti

29.09.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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‘Düğüm’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel 20 kilo verdi. Kilo verdiği süreçte göğüslerini de küçülten güzel oyuncu katıldığı davette fit formunu sergiledi. Korel'in sade tarzına beğeni yağdı.

Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel ekranlara dönmek için hareketli bir tempoya girdi. Dizisi Düğüm için saçlarını sarıya boyatan Korel kilo da verdi.

8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel aynı zamanda göğüs küçültme ameliyatı da geçirdi.

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Yeni görünümüyle bir davette boy gösteren güzel oyuncunun ceket-pantolon kombinine beğeni yağdı.

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Sade görünümüyle dikkat çeken Bergüzar Korel'i görenler "Zayıflık çok yakıştı", "Ne güzelsiniz", "Kilolar verilince tarz sadeleşmiş" yorumları yapıldı.

Keşke ölmeden önce hatırlasaydınız! Keşke ölmeden önce hatırlasaydınız!

ZAYIFLAMA SIRRI

Ünlü oyuncu yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yaptı ve 1 saat yüzdü. Ayrıca set başlamadan önce meme küçültme ameliyatı da oldu. Korel’in geçirdiği operasyon sonrası üst bedeni de toparlandı.

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Bergüzar Korel anne

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