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  4. Seda Fettahoğlu'nun ölümü sonrası paylaşım yapan Pınar Altuğ "Keşke ölmeden önce hatırlasaydınız" yorumuyla çılgına döndü

Seda Fettahoğlu'nun ölümü sonrası paylaşım yapan Pınar Altuğ "Keşke ölmeden önce hatırlasaydınız" yorumuyla çılgına döndü

29.09.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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Çocuklar Duymasın'ın Sultan'ı Seda Fettahoğlu Beyoğlu'daki bir parkta ölü bulundu. İlk incelemelere göre intihar ettiği söylenen oyuncunun ardından arkadaşları yaşadıklarını üzüntüyü paylaştı. Pınar Altuğ da bir paylaşım yaptı ve "Keşke ölmeden önce hatırlasaydınız" yorumuyla çılgına döndü.

Son olarak Çocuklar Duymasın dizisinde Sultan karakterine hayat veren İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu bir parkta intihar etti. 44 yaşındaki başarılı oyuncunun intihar haberi ünlü isimleri de derinden üzdü.

Pınar Altuğ da rol arkadaşının ölüm haberini alınca adeta yıkıldı ve bir paylaşım yaptı. Çocuklar Duymasın'dan bazı karelerini paylaşan oyuncu paylaşıma Ben seni hep gülen gözlerinle hatırlayacağım. Yattığın yer incitmesin" notunu düştü.

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Bir takipçi ise "Keşke ölmeden önce hatırlasaydınız" diyerek şoke etti. Pınar Altuğ bu yoruma tepkisiz kalmadı ve "Yahu bu nasıl bir yaklaşım, siz nasıl insanlarsınız? Gerçekten anlamak mümkün değil" diyerek tepki gösterdi.

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Pınar Altuğ Oyuncu yaşında ele karakteri

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