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Kıyafeti yüzünden uçağa alınmayan kadın şaşkına döndü: Aşağılanmış hissettim

04.08.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alaska Havayolları’nda bileti bulunan Sierra Steadman isimli TikTok kullanıcısı kıyafeti nedeniyle uçağa alınmadı. Yaşadığı durumu aşağılayıcı olarak tanımlayan kadın paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı.

Kıyafeti yüzünden uçağa alınmayan kadın şaşkına döndü: Aşağılanmış hissettim

Dünyanın her noktasında kıyafet seçimleri gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Sierra Steadman isimli bir TikTok kullanıcısı, Alaska Havayolu ile uçarken bir uçuş görevlisinin onu uçaktan indirmekle tehdit ettiğini anlatan bir video paylaştı. Sierra videosuna “Uçuş görevlisi giydiklerin yüzünden seni uçaktan indirmekle tehdit ettiğinde" başladığını ekledi. Videosunu paylaştıktan sonra milyonlarca insandan destekleyici mesajlar aldı.

KENDİMİ AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİM

TikTok videosuna Sierra, “Kendimi hiç bu kadar aşağılanmış, utanmış, kızgın ya da üzgün hissetmemiştim" notunu düştü. Genç kadının yaşadıklarını anlattığı sırada gözyaşlarına hakim olamaması tepkilerin büyümesine neden oldu.

İŞTE O KIYAFET

İŞTE KOMBİN

Uçuş görevlisi tarafından uçağa alınmadığını anlatan videosunu paylaştıktan sonra Sierra’nın giydiği kıyafetlerde merak konusu oldu. Bir takipçisinin olay çıkartan kıyafeti paylaşmasını isteyince Sierra yeni bir video daha yayınladı. Videoda Sierra’nın uçuş gününde beyaz bir şort ve siyah bir büstiyerin üstüne gri bir ceket giydiği görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alaska Havayolları, Sierra'nın annesi Shannon'a bu konuda şirkete ulaştıkları için teşekkür etti ve bu tarz meseleleri oldukça ciddiye aldıklarını ifade etti. Alaska Havayolları, Sierra'nın annesine yaşanan olayın Uçak İçi Yönetim ekibine bildirildiğini ve soruşturma başlatılacağını söyleyerek en içten özürlerini ilettiler.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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