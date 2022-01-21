Mağazada eteğini kaldırıp çıplak poz veren Amerikalı model Riley Reid, mağazadan kovuldu

Sosyal medya hesapları üzerinden hayranlarına müstehcen fotoğraflarını satarak kısa sürede ünlenen Riley Reid, son olarak bir mağazada yaptığı hareketle gündeme gelmeyi başardı. Eteğini kaldırarak kalçasını gösterdiği bir fotoğrafını çeken Reid, bu hareketi nedeniyle mağazanın güvenlik görevlilerinin kendisine hakaret ederek kovulduğunu söyledi. 30 yaşındaki model, fotoğrafını "Video oyunları satan mağazada bu fotoğrafı çektikten sonra dışarı atıldım" notu ile paylaştı.

TAKİPÇİLERİ DESTEK VERDİ

Kısa süre önce uçağın tuvaletinde pantolonunu indirerek çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Reid tepkileri üzerine çekmişti. Son olarak mağazadan çıplak bir karesini yayınlayan Reid’in takipçileri ünlü ismi destekledi.

Takipçileri fotoğrafta yanlış bir şey olmadığını ve güvenlik görevlilerinin fazla tepki gösterdiğini ifade eden yorumlar yaptı.



