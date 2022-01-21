Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Mağazada eteğini kaldırıp çıplak poz veren Amerikalı model Riley Reid, mağazadan kovuldu

Mağazada eteğini kaldırıp çıplak poz veren Amerikalı model Riley Reid, mağazadan kovuldu

21.01.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşındaki Amerikalı model Riley Reid, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü model, video oyunları satan bir mağazaya giderek eteğini saldırıp çıplak pozunu paylaştı. Fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan model, fotoğrafı çektiği sırada güvenlik görevlilerine yakalandığını ve kendisine hakaret ederek mağazadan kovduklarını iddia etti.

Mağazada eteğini kaldırıp çıplak poz veren Amerikalı model Riley Reid, mağazadan kovuldu

Sosyal medya hesapları üzerinden hayranlarına müstehcen fotoğraflarını satarak kısa sürede ünlenen Riley Reid, son olarak bir mağazada yaptığı hareketle gündeme gelmeyi başardı. Eteğini kaldırarak kalçasını gösterdiği bir fotoğrafını çeken Reid, bu hareketi nedeniyle mağazanın güvenlik görevlilerinin kendisine hakaret ederek kovulduğunu söyledi. 30 yaşındaki model, fotoğrafını "Video oyunları satan mağazada bu fotoğrafı çektikten sonra dışarı atıldım" notu ile paylaştı.

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! "Taliban hakkımda her şeyi biliyor"

TAKİPÇİLERİ DESTEK VERDİ

2

Kısa süre önce uçağın tuvaletinde pantolonunu indirerek çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Reid tepkileri üzerine çekmişti. Son olarak mağazadan çıplak bir karesini yayınlayan Reid’in takipçileri ünlü ismi destekledi.

1

Takipçileri fotoğrafta yanlış bir şey olmadığını ve güvenlik görevlilerinin fazla tepki gösterdiğini ifade eden yorumlar yaptı.

Sosyal medya fenomeni Polina Murugina kilisenin önünden çırılçıplak pozunu paylaştı! Hapis cezası alabilirSosyal medya fenomeni Polina Murugina kilisenin önünden çırılçıplak pozunu paylaştı! Hapis cezası alabilir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu için tarih verdilerBilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu için tarih verdiler
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Bikinili baristaymış! En ilginç teklifi itiraf etti Bikinili baristaymış! En ilginç teklifi itiraf etti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu...

Bilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu...

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! “Taliban hakkımda...”

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! “Taliban hakkımda...”

Ultrason görüntüsünü paylaştı! Görenler inanamadı

Ultrason görüntüsünü paylaştı! Görenler inanamadı

Dünya bu düğünü konuşuyor! Damat terk edince...

Dünya bu düğünü konuşuyor! Damat terk edince...

İlginizi Çekebilir

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.