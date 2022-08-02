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  4. Göğüsleriyle reklam yapmıştı! Hande Sarıoğlu dekoltesiyle yaktı geçti

Göğüsleriyle reklam yapmıştı! Hande Sarıoğlu dekoltesiyle yaktı geçti

02.08.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde bir markanın reklamını göğüsleriyle yapmıştı. "Hande Sarıoğlu’na yeni göğüs sponsoru... " notuyla duyuru yapan Sarıoğlu yeni pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Göğüsleriyle reklam yapmıştı! Hande Sarıoğlu dekoltesiyle yaktı geçti

Spiker Hande Sarıoğlu yeni sezonda anlaştığı markayı göğüslerini ön plana çıkararak duyurmuştu. "KAP açıklaması" diyerek paylaşım yapan Sarıoğlu "Hande Sarıoğlu’na yeni göğüs sponsoru... Sponsorluk anlaşması sağlandı. Hande Sarıoğlu’nun göğüs sponsorluğu için attığı imza; Türk futbol tarihinin en yüksek göğüs reklam bedeli olacak" demişti.

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Bu paylaşımıyla gündeme gelen ünlü spiker saten elbisesiyle yine olay oldu.

"5 sene önce bastım parayı aldım" demişti! Hande Sarıoğlu göğüslerini reklam için kullandı!

Sarıoğlu göğüs ve sırt dekoltesine sahip elbisesiyle poz verip "Yeni ay açılımı. Başak burcu olarak, benim için muazzam bir başlangıç; ay başıyla hafta başı kavuşmuş, bu düzen, bu nizam, bu intizam, ben mest" yorumunda bulundu.

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Güzel spikerin pozlarına "Hande yine yakıyorsun" yorumları yağdı.

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