Göğüsleriyle reklam yapmıştı! Hande Sarıoğlu dekoltesiyle yaktı geçti

Spiker Hande Sarıoğlu yeni sezonda anlaştığı markayı göğüslerini ön plana çıkararak duyurmuştu. "KAP açıklaması" diyerek paylaşım yapan Sarıoğlu "Hande Sarıoğlu’na yeni göğüs sponsoru... Sponsorluk anlaşması sağlandı. Hande Sarıoğlu’nun göğüs sponsorluğu için attığı imza; Türk futbol tarihinin en yüksek göğüs reklam bedeli olacak" demişti.

Bu paylaşımıyla gündeme gelen ünlü spiker saten elbisesiyle yine olay oldu.

Sarıoğlu göğüs ve sırt dekoltesine sahip elbisesiyle poz verip "Yeni ay açılımı. Başak burcu olarak, benim için muazzam bir başlangıç; ay başıyla hafta başı kavuşmuş, bu düzen, bu nizam, bu intizam, ben mest" yorumunda bulundu.

Güzel spikerin pozlarına "Hande yine yakıyorsun" yorumları yağdı.



