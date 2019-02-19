Goji meyvesini yemek için 7 etkileyici sebep

Antioksidanlar, serbest radikallerin en aktif savaşçısıdır ve gojş meyveleri yüksek oranda antioksidan içerir. Aynı zamanda vücudun hücre onarımı ve yenilenme sürecinde yardımcı olabilecek değerli amino asitleri ve diğer mineralleri içerir. Günlük bir avuç tükettiğiniz goji meyvesi sayesinde daha genç ve sıkı bir cilt, daha az enflamasyon meydana gelecektir.

Goji meyvesi, beyni alzheimer'a karşı korur. Hafızayı, zihinsel açlığı ve diğer nörolojik fonksiyonları destekler. Yüksek miktarda kalsiyum ve B vitamini içerir...

Goji, hem fiziksel gücü hem de kas gelişimi için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Goji meyveleri, vücutta yüksek kan ve oksijen akışını kolaylaştırarak aşırı laktik asit üretimini ve birikmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Karaciğer fonksiyonlarını destekler. Gojii sağlıklı kan ve kas fonksiyonlarını artırır. Bu sayede kalbi güçlendirir.

Kronik yorgunluğu azaltır ve enerji seviyesinin artmasına katkıda bulunur.

İçindeki B vitamini; yağları, proteinleri ve karbonhidratları metabolize etmeye ve bunları enerjiye dönüştürmeye yardımcı olur.

Goji meyvesinin belki de en umut verici faydası, kanser hastaları için iyileşme sürecine yardımcı olma potansiyelidir. Yapılan araştırmalar, tümörlü hücrelerle mücadele ettiğini ortaya koymuştur. Goji, sadece lezzetli değil aynı zamanda vücudu onaran önemli bir doğal kaynaktır.



