Gökçe Eyüboğlu rolü için Tarlabaşı’nı gezdi

Gökçe Eyüboğlu, rolüne hazırlanmak için İstanbul Tarlabaşı’nda keşif yaptı. Set başlamadan önce belli aralıklarla Tarlabaşı’na giderek oradaki yaşam öykülerini araştıran Eyüboğlu, “Bu mahalleyi seviyorum, aramızda organik bir bağ oluştuğunu düşünüyorum orayı anlamaya çalışmadım, mahallede kendimden bir parça gördüm. Ben biliyorum bu duyguyu, ben biliyorum bu mahalleyi, ben biliyorum bu hayatı gibi hissettim” dedi.

Geçtiğimiz bölümlerde söylediği şarkı ile sesiyle de dikkat çeken oyuncu “Bu dizide Ceyda karakterini oynamak benim için çok önemli. Karaktere hazırlanırken de dinlediğim yaşam öyküleri beni çok etkiledi” diye ekledi. Dizideki performansının dışında bir de, sezonun iddialı oyunlarından, ‘Mutluyduk Belki Bugüne Kadar’da terapist Eva karakterine hayat veren güzel oyuncu, iki farklı karakteri aynı anda canlandırdığı için çok şanslı olduğunu ifade etti.