Gökçe: Koronadan ikinci canımızı kaybettik

Eniştesi Nihat Eren'i koronavirüs sebebiyle kaybeden Gökçe, bu kez teyzesi Sevim Tekebaş'ın vefatıyla sarsıldı. 41 yaşındaki şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

2014 yılında Bülent Gençer ile evlenen Gökçe, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Normalde acımı paylaşmaktan hiç hoşlanmam; 15 gün içerisinde ailede ikinci canımızı, canım teyzemi de kaybettik koronadan" ifadelerini kullandı.

"ÇEKTİĞİMİZ ACILARI DÜŞÜNÜN"

Takipçilerini koronavirüs konusunda uyarmayı da ihmal etmeyen Gökçe, "Maskeden sıkılanlar, koronayı hafife alanlar, aşıdan kaçanlar; bizim çektiğimiz acıları düşünün, olur mu? Sevdikleriniz yapayalnız veda etmesin" şeklinde konuştu.

Sevenleri ise Gökçe'ye başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

