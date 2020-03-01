Gökhan Alkan Yasak Elma'ya dahil oldu!

Medyapım imzalı Yasak Elma dizisine flaş bir transfer yapıldı. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Gökhan Alkan katıldı.

Bu sezon birçok projeden başrol teklifi alan Alkan'ın, kararını 3. sezonunda da ilgiyle izlenen Yasak Elma'dan yana kullandığı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakışıklı oyuncunun dizide Eda Ece'nin hayat verdiği Yıldız Argun'a partner olacağı öğrenildi.

Gökhan Alkan FOX'ta önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan Yasak Elma'da 73. bölümden itibaren Kerim karakterini canlandıracak.

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolejileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret-Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan Gökhan Alkan'ın ilk televizyon deneyimi 2011 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren bir proje olan Muhteşem Yüzyıl ile olmuştur.

Gurbette Aşk, Kocamın Ailesi, Makas, Seviyor Sevmiyor dizilerinde rol alan Gökhan Alkan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Zengin ve Yoksul dizinde Karan karakterine hayat vermektedir. Gökhan Alkan, 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve Yay burcudur.

Defne'nin Bir Mevsimi filmindeki rolüyle 9. Montreal Türk Filmleri Şenliği'nde En İyi Film ödülüne layık görüldü. 2016 yılında Güney Kore'nin en prestijli ödüllerinden olan APAN (Asia Pasific Actors Network) Drama Ödül töreninde Asya Pasifik özel ödülünün sahibi oldu.

