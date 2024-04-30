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Gökhan Çınar Merve Taşkın'a açık açık sordu! "Bedenini göstererek para..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.04.2024 10:11
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Fenomen Merve Taşkın, Gökhan Çınar’ın Katarsis programına konuk oldu. Çınar müstehcen pozları yüzünden sık sık gündeme gelen Taşkın'a açık açık "Para kazanmanın kolay yolunu insanlara gösterdiğin, bedenini göstererek para kazanmak üzerinden başka insanlara da kötü model örnek olabileceğine dair eleştirilere ne dersin?" diye sordu.

Gökhan Çınar Merve Taşkın'a açık açık sordu! "Bedenini göstererek para..."

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, Katarsis X-TRA'da Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. Bir zamanlar eskortluk yaptığını itiraf eden fenomenin açıklamaları gündem oldu.

"Benim başka bir erkekle yaşadığım cinselliği görmek isteyen oluyor. Köle muhabbetleri falan var" ifadelerini kullanarak gündeme gelen Merve Taşkın'a Gökhan Çınar açık açık "Para kazanmanın kolay yolunu insanlara gösterdiğin, bedenini göstererek para kazanmak üzerinden başka insanlara da kötü model örnek olabileceğine dair eleştirilere ne dersin?" diye sordu.

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"BAZI ŞEYLERDEN FEDAKARLIK EDİYORUM"

Merve Taşkın ise "Ben kolay olduğunu düşünmüyorum belki masa başı bir işte çalışmak daha kolay olabilir çÜnkü ben bunu yaparak belli bazı riskleri kabul ediyorum Hayatımda. Bu insanların beni şikayet etmesi olabilir mahkemeye çıkmam olabilir... Bazı şeylerden fedakarlık ediyorum" yanıtını verdi.
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Merve Taşkın ayrıca "Kendi kendime bir şeyler yaşıyorum o yüzden benden daha çok ahlaksız olduğunu düşünüyorum Türkiye'de" dedi.


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