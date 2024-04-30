Kıvanç Tatlıtuğ "Çağatay Ulusoy ile küs müsünüz?" sorusundan rahatsız oldu ama...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un, Instagram'da birbirlerini takip etmemesi küslük iddialarını beraberine getirdi. Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ dostluğunun bittiğine dair iddialar sosyal medyada konuşulurken buna dair sorular son olarak Tatlıtuğ'a soruldu.

Dostlukları uzun yıllara dayanan Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ küs mü? Lansmanda sorulan bu soru yakışıklı oyuncuyu rahatsız etti. Ancak Tatlıtuğ yine de kibarlığından ödün vermeden bu soruya kısaca yanıt verdi.

Tatlıtuğ, "Bugünün konusu değil ama... Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Başka bir soru varsa alayım. Çünkü dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz ama..." yanıtını verdi.

ÇAĞATAY ULUSOY NE DEMİŞTİ?

Ulusoy da daha önce, "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Hiçbir zaman birbirimizi takip etme durumumuz olmadı. E tabi benim işim, onun işi, çocuğu oldu... O yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar" demişti.







