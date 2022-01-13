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Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci kararı! Göğsüne kazıttı

13.01.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci boşandığı eşi Gökhan Çıra ile bir süre sonra barıştı. Aşklarına kaldıklarına yerden devam eden ikiliden Gökhan Çıra ilginç bir karar verdi. Gökhan Çıra eski karısının yüzünü göğsüne dövme yaptırdı.

Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci kararı! Göğsüne kazıttı

2019 senesinde evlenen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığa uzun süre dayanamayan ikili 2022'nin ilk günlerinde barıştı ve aşklarını da sosyal medyadan ilan etti. Aşklarına tam gaz devam eden ikili ilginç paylaşımlarda bulunuyor.

Son olarak aşk pozlarını paylaşan Gökhan Çıra şaşırtan bir karar verdi. Selin Ciğerci'ye aşkını her fırsatta ilan eden Çıra göğsüne eski karısının dövmesini yaptırıyor.

Ekran Alıntısı

Gökhan Çıra sosyal medyada paylaşım yaparak "Hazır mısın prenses" yorumunda bulundu. Çıra'nın üstsüz halini görenler "Şaka mı bu?", "Lütfen şaka olsun" gibi yorumlar yaptı.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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