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Gökhan Güney kimdir, aslen nereli? Gökhan Güney’in oğlu Selim Güney neden öldü?

23.02.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Gökhan Güney geçtiğimiz senelerde evlat acısı yaşamış ve oğlu Selim Güney’i toprağa vermişti. Gökhan Güney'in hayatı ve memleketi gibi konular merak edildi. Peki Gökhan Güney kimdir, aslen nereli? Gökhan Güney’in oğlu Selim Güney neden öldü? İşte hayatı ve merak edilenler...

Gökhan Güney kimdir, aslen nereli? Gökhan Güney’in oğlu Selim Güney neden öldü?

Usta sanatçı Gökhan Güney dönem dönem konuk olduğu programlarla yeniden gündem oluyor. Sanatçı geçtiğimiz senelerde kaybettiği evladı ile üzüntü yaşamıştı. Peki Gökhan Güney kimdir?

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

Gökhan Güney 1954 senesinde dünyaya gelmiştir. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğan Güney, yedi kardeşin en küçüğü olarak bilinmekte. 1967 senesinde İstanbul'a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başlamıştır.

Askerlik çağına dek tekstil işiyle uğraşmış olan Gökhan Güney, askerliğini Urfa'da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul'a geri dönüş yapmıştır. Kısa süre sonra ise eşi Fatma hanımla evlenmiştir. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları olmuştur. Bir yandan iş hayatını devam ettiren isim ayrıca Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdürmüştür. Sanatçı 1979 yılında 'Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sunmuştur. Aynı zamanda onun için bu yıllardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamıştır.

SELİM GÜNEY NEDEN ÖLDÜ?

Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden olan şarkıcı Gökhan Güney’in 40 yaşında hayatını kaybetmiş olan oğlu Selim Güney ise, memleketi Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde toprağa verilmişti.

Bir süre mide kanseri sebebiyle tedavi gördüğü öğrenilen Selim Güney (40), Kartal eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatmaktaydı. Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney'in cenazesi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 10 Temmuz Perşembe günü Asri Mezarlık'ta toprağa verilmişti.

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