Gökhan Güney kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gökhan oğlu Selim Güney neden öldü? Ünlü sanatçı, Şarkılar Bizi Söyler'de!

Gökhan Güney, Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olması nedeniyle 24 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çokı araştırılan isimleri arasında yer aldı. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Gökhan Güney kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu Gökhan Güney'iö hayatı ve biyografisi...

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

Gökhan Güney 1954 senesinde dünyaya gelmiştir. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğan Güney, yedi kardeşin en küçüğü olarak bilinmekte. 1967 senesinde İstanbul'a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başlamıştır.

Askerlik çağına dek tekstil işiyle uğraşmış olan Gökhan Güney, askerliğini Urfa'da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul'a geri dönüş yapmıştır. Kısa süre sonra ise eşi Fatma hanımla evlenmiştir. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları olmuştur. Bir yandan iş hayatını devam ettiren isim ayrıca Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdürmüştür. Sanatçı 1979 yılında 'Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sunmuştur. Aynı zamanda onun için bu yıllardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamıştır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KOUNUĞU GÖKHAN GÜNEY OĞLU SELİM GÜNEY'İN ÖLÜM HABERİYLE YIKILMIŞTI

Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden olan şarkıcı Gökhan Güney’in 40 yaşında hayatını kaybetmiş olan oğlu Selim Güney ise, memleketi Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde toprağa verilmişti.

SELİM GÜNEY NEDEN ÖLDÜ?

Bir süre mide kanseri sebebiyle tedavi gördüğü öğrenilen Selim Güney (40), Kartal eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatmaktaydı. Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney'in cenazesi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 10 Temmuz Perşembe günü Asri Mezarlık'ta toprağa verilmişti.

