Gökhan Özoğuz'dan Esra Albayrak paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dördüncü kez baba olduğunu sosyal medyadan açıklaması sonrası eşi Esra Albayrak’ı hedef alan çirkin paylaşımlar büyük tepki gördü.

Bu çirkin yorumlara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Niçin YouTube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için" ifadesini kullanmıştı.

Esra Albayrak’ı hedef alan bu çirkin yorumlara bir tepki de Gökhan Özoğuz'dan geldi.

Yaptığı politik yorumlarla sık sık gündeme gelen Özoğuz açıklamasında "Kadın iffetine dil uzatmanın ve ahlaksızlığın hiçbir bahanesi olamaz. #esraalbayrak hanıma karşı yapılmış çirkin söylemi şiddetle kınıyorum" dedi.



