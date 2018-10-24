Gökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye sorusuna imalı yanıt

Beş senenin sonunda O Ses Türkiye jürisinden ayrılan Gökhan Özoğuz, önceki akşam Etiler’de objektife takıldı.

Özoğuz, “Ekibe yeni katılan Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk’ün performansını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna İlber Ortaylı'lı bir yanıt verdi.

Özoğuz şöyle konuştu: “Ben bu sezon O Ses Türkiye'yi hiç izlemedim. Zaten normalde televizyon izleyen bir adam değilim. Maksimum İlber Ortaylı’yı izliyorum."

"Televizyona ayıracak vaktim de yok. O programda beş sene bulundum ve tadında bıraktım.”

HİLAL CEBECİ GERİLİMİ SÜRÜYOR

Hilal Cebeci’nin Çav Bella klibini eleştiren Özoğuz, o konuyla ilgili de konuştu: “Bence o tip eserleri yorumlarken biraz daha özen gösterilmeli. Ben halktan biri, bir dinleyici olarak o yorumun uygun olmadığı söylemek istemiştim.”

