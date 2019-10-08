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Gökhan Özoğuz’dan sınır ötesi operasyon paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Gözler TSK'ya ve Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyona çevrilmişken, sosyal medyada hesabı bulunan ünlü isimler de gündeme dair paylaşımlarda bulunuyor.

Gökhan Özoğuz’dan sınır ötesi operasyon paylaşımı

Sınır ötesi operasyon haberlerinin çıkmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı bir son dakika açıklamasında bulunarak yaşanan durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Yapılması planlanan operasyonla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı: “TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla mücadeleye hazırdır”

SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Yapılan bu açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimler de konuyla ilgili olarak çok sayıda paylaşımda bulundu. Bunlardan biri de siyasi paylaşımlarıyla gündemi yakından takip ettiğini gösteren şarkıcı Gökhan Özoğuz oldu.

Özoğuz Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

gokhan-ic

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Gökhan Özoğuz athena gökhan operasyon twitter

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