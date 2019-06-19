Gökhan Özoğuz, İstanbul seçimi öncesi dua etti!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve siyasi gündeme dair yaptığı tespitlerle öne çıkan şarkıcı Gökhan Özoğuz, Twitter hesabı üzerinden 'yönetici' duası paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği 'O Ses Türkiye'nin jüri koltuğundan kalktıktan sonra yeniden müzik kariyerine dönen Gökhan Özoğuz, bir yandan da siyasi gündeme dair yorumları ve tespitleriyle kendisinden söz ettiriyor.

Siyasi tavrını net bir şekilde ortaya koyan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda yaklaşan İstanbul Belediyesi seçimleri öncesi dua etti.

Özoğuz, paylaşımında, "Allahım; HER ZAMAN Ülkemizin başında parti gözetmeksizin geleneklerine, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, ülkesinin ilerlemesini ve gelişmesini düstur edinmiş, özverili, dürüst, ileri görüşlü, hakkaniyetli, eşitlikçi, kucaklayıcı şeffaf yönetici"LER" olmasını nasib eyle Amin" ifadelerini kullandı.

