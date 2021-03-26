Gökhan Özoğuz kızını paylaştı! 'Biraz Andımız...'

Gökhan Özoğuz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. 3 çocuk babası Gökhan Özoğuz, çocuklarını kameralardan özene bezene saklıyordu.

Başarılı isim ilk kez sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve kızıyla bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü şarkıcı paylaşımına "Biraz Andımız'ı, kimin kim olduğunu, kimin ne yaptığını paylaşırken. Biraz Dünya, Biraz gökkuşakları...Biraz unicornlarlarlar..." notunu düştü.

Gündeme dair üstü kapalı verdiği bu mesajla da dikkat çeken Özoğuz ve kızının pozuna beğeni yağdı.



