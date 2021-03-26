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Gökhan Özoğuz kızını paylaştı! 'Biraz Andımız...'

26.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını paylaştı. Gökhan Özoğuz'un paylaşımına ve notuna beğeni yağdı.

Gökhan Özoğuz kızını paylaştı! 'Biraz Andımız...'

Gökhan Özoğuz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. 3 çocuk babası Gökhan Özoğuz, çocuklarını kameralardan özene bezene saklıyordu.

Başarılı isim ilk kez sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve kızıyla bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

aüaüaüa

Ünlü şarkıcı paylaşımına "Biraz Andımız'ı, kimin kim olduğunu, kimin ne yaptığını paylaşırken. Biraz Dünya, Biraz gökkuşakları...Biraz unicornlarlarlar..." notunu düştü.

Gündeme dair üstü kapalı verdiği bu mesajla da dikkat çeken Özoğuz ve kızının pozuna beğeni yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
adamsın, ve Cem Yılmaz sende adamsın,,, Kemal adını verdın ogluna tesekkurler ATATÜRK yolundakıler adına
senin gibi karakterli bir adamın çocuğu'da inşallah karakterli olur..
gökhan haklıda sürekli gündem değiştirilerek unutturuluyor ANDIMIZ bunu kimse görmüyor farkında değiller sanıyorlar

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