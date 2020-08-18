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Gökhan Özoğuz Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'na seslendi: 'Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 15:53 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağı okullar için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yeniden artmaya başlayan vakalar sonrası şarkıcı Gökhan Özoğuz ise sosyal medyadan bakanlara seslendi.

Gökhan Özoğuz Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'na seslendi: 'Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de başlaması planlanıyor. Vaka sayılarındaki artış velileri endişelendirirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Koca, bir öğrencinin fotoğrafını “Tüm arkadaşları tedbirlere uydurdum” notu ile paylaştı. Bu paylaşımın ardından Türkiye gündemiyle yakından ilgilenen ve sık sık fikirlerini paylaşan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz fikirlerini yazdı.

Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u etiketleyen Özoğuz paylaşımında "Covid 19 bitmeden okullar kesinlikle açılmamalıdır. Sayın @drfahrettinkoca @ziyaselcuk Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz" dedi.

Ekran Alıntısı

Özoğuz bir diğer paylaşımında ise "Bu sene okullara kimse çocuklarını göndermeyecek! Burası net. Ve hepimiz çok dikkat etmek zorundayız" dedi.

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