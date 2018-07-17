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Gökhan Özoğuz, tekkeye yakın aldığı evini satıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

Gökhan Özoğuz, Karagümrük’ten aldığı villasını satışa çıkardı. Etrafı ağaçlarla çevrili, özel garajı bulunan villası için 3 milyon TL isteyen şarkıcı, alıcı bulamazsa evi kiraya verecek

Gökhan Özoğuz, tekkeye yakın aldığı evini satıyor

Fatih Karagümrük’teki Nurettin Cerrahi Tekkesi’ne yakınlığıyla bilinen Gökhan Özoğuz, 2014 yılında bu semtte üç katlı bir ev almıştı. Cadde'den Seçkin Şenvadar'ın haberine göre, şarkıcı, tekkenin hemen arka sokağında bulunan metruk yapı için 700 bin TL harcamıştı.

Uzun süre tadilatta kalan 300 metrekarelik bina, baştan aşağıya yenilenmişti.

Özoğuz, villaya dönüşen evinde, sohbetlere katılmak isteyen dostlarını ağırlıyordu.

Hem yatırım yapan hem de manevi olarak tekkeye yakın yaşamak isteyen şarkıcının, artık semte uğramadığı öğrenildi. Bir emlak şirketiyle temasa geçen Özoğuz, villasını satışa çıkardı.

Şarkıcının etrafı ağaçlarla çevrili, özel garajı bulunan bina için 3 milyon TL istediği, alıcı çıkmazsa, kiralamayı düşündüğü iddia edildi. Özoğuz’un, evini satmak istemesinin nedeninin, hakkında çıkan tarikat haberleri olduğu söyleniyor.

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