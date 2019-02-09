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Gökhan Türkmen’den çevreci konser

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

Türk popunun başarılı erkek vokallerinden Gökhan Türkmen önceki akşam Kartal'da bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu.

Gökhan Türkmen’den çevreci konser

Konserini ‘İhtimaller Perisi’ adlı şarkısı ile açan Türkmen, ‘İnsanız Ayıbı Yok’ ve ‘Vay Halimize” şarkılarını seslendirdi. Her iki şarkısının da tüm gelirlerini Ege Orman Vakfı’na bağışladığın dile getiren başarılı popçu, ”Her ağaç bir insan, her insan bir umuttur. Umutlarımızı şarkılarımızla yeşertmek istedik.” sözleri ile tüm sanatçı dostlarını da bu bağlamda göreve çağırdı. Türkmen sözlerine şu şekilde devam etti: ”Herkes taşın altına elini sokarsa aşamayacağımız sorun yok. Herkesi yeşile karşı bir nebze daha duyarlı olmaya davet ediyorum.” dedi.

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Gökhan Türkmen konser

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