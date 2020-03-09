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Gökhan Türkmen’den Khontkar’a sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 11:34 | Son Güncelleme

Khontkar'ın 'Sürtüğe Bak' şarkısına tepki yağıyor. Sanatçı Gökhan Türkmen de rapçi Khontkar'a bu şarkıdan dolayı sert sözler söyledi.

Gökhan Türkmen’den Khontkar’a sert tepki

Khontkar’ın Trap Kont 2.5 isimli albümündeki 'Sürtüğe Bak' şarkısı tartışma yarattı. Önceki gün YouTube’da yayınlanan ve şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon kez izlenen şarkıda kadına yönelik hakaret ifadeleri dikkat çekti. Khontkar’a tepki veren isimlerden birisi de Gökhan Türkmen’di.

‘ÖNCE ADAM OL’

Instagram ve Twitter’dan bir açıklama yayınlayan Türkmen, şunları söyledi:

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“Özgür düşünce öyle bir şey değil! ‘Sanat’ yaptığını, ‘müzik’ yaptığını sanan çok renkli kafa var bu memlekette! Kanmayın! Aldanmayın! Talebi var diye istediği gibi hareket edebileceği, istediği şeyi diyebileceği bir alan değildir ‘müzik’! Önce ‘adam’ ol sonra iki lafı bir araya getirirsin!”

GERİ ADIM ATMADI

Khontkar, gelen eleştirilere ise Twitter hesabından cevap verdi. Şarkısının arkasında olduğunu söyleyen rapçi, “Benim özür mözür dilememi bekleyen bir koyun sürüsü var. Ben ne yaptığımı, nerede durduğumu, neyi savunduğumu çok iyi biliyorum. Yanlış yerde arıyorsunuz. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Sanatımın sonuna kadar arkasındayım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Khontkar, Gökhan Türkmen, Sürtüğe Bak,

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