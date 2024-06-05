Gökhan Türkmen karısına üstsüz poz verdi! 'Resmen kas şov yapmış'

Sanat camiasının sevilen isimlerinden biri olan Gökhan Türkmen dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başaran ünlü isim bu defa karısı Sinem Aksoy'a verdiği üstsüz pozu ile gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Eşiyle birlikte tatile çıkan Gökhan Türkmen'in bu karesi adeta yorum yağmuruna tutuldu. Türkmen'e sosyal medyada; 'Resmen kas şov yapmış', 'Kasları çok iyi', 'Muhteşem görünüyor' şeklinde yorumlar yapıldı.