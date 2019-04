Gökhan Zan: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenebilir

"FUTBOLLA İLGİLİ HEDEFLERİM BÜYÜK"

Gökhan Zan, Kanada’ya yerleşerek yabancı dilini geliştirmek ve futbolla ilgili birikimlerini bu ülkede değerlendirmek istediğini söyleyerek, "Kariyerimi Galatasaray formasıyla sonlandırdıktan sonra bir süre yorumculuk yaptım. Daha sonra radikal bir karar alarak Kanada’ya yerleşmeye karar verdim. Burada dilimi geliştirmek, tecrübelerimi çocuklara, gençlere, kulüplere aktarmak ve dünya futboluna katkı sunmak istiyorum. Gerek burada yaşayan vatandaşlarımızdan gerekse Kanadalı futbolseverlerden büyük ilgi görüyorum. Gittiğim yerlerde benden imza istiyorlar. Kısa sürede buraya alıştım. Gelen teklifler var ama önce yabancı dilimi daha da geliştirmek, ondan sonra da teklifleri değerlendirmek istiyorum, acelem yok. Futbolla ilgili hedeflerim büyük olduğu için temellerini sağlam atmam gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili yorumlarını paylaşan Zan, "Başakşehir 6 puan farkla lider olsa da Galatasaray’ın da en az rakibi kadar şanslı var.Ülkemden kilometrelerce uzakta olsam da Süper Lig’deki mücadeleleri yakından takip ediyorum. Özellikle de şampiyonluk yarışı heyecan verici. Gönlüm tabii ki Galatasaray’dan yana. İnşallah kalbimde her zaman ayrı bir yeri olan Galatasarayımız şampiyon olur. Hocamız Fatih Terim’in tecrübesiyle takımı şampiyon yapacağına inanıyorum. Her ne kadar Başakşehir 6 puan farkla lider olsa da Galatasaray’ın da en az Başakşehir kadar şansı var. Başakşehir, 7-2’lik Rizespor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. Galatasaray da Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak. Galatasaray, Kadıköy’den 3 puanla döner, Beşiktaş da Başakşehir’i puansız gönderirse, şampiyonluk yarışı bambaşka bir hal alır. Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi yenebileceğini düşünüyorum. 33. haftada Başakşehir ile Türk Telekom Arena’da oynayacağımız da unutulmamalı. Her iki takımın fikstürüne baktığımızda ben şansları eşit görüyorum. Ben bu yarışı heyecanla son düdüğe kadar izlemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.