MAGAZİN

Göksel depresyondan çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.02.2019 11:43 | Son Güncelleme

Göksel'in yeni şarkısı "Bu da Geçecek", 8 Şubat itibariyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Göksel depresyondan çıktı!

Göksel, sıcak melodisi ve umut veren sözleriyle dikkat çeken 'Bu da Geçecek' isimli yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu. 8 Şubat itibariyle Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Göksel klasikleri arasına girecek olan şarkının söz ve müziği Göksel ile Mabel Matiz'e, düzenlemesi de Alper Erinç'e ait.

Yönetmenliğini Murat Onbul'un, görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu'nun üstlendiği klipte Göksel, izleyenlerini umuda, sevgiye, neşeye davet ediyor.

Göksel'in farklı stiliyle dikkat çeken kostümlerinin tasarımı Özlem Kaya'ya, stil danışmanlığı Anıl Can'a ait. Projenin fotoğrafları ve kapak fotoğrafı Gizem Günkal imzası taşıyor.

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