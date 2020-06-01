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Göksel: Tam bir köy hayatı yaşıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 17:29 | Son Güncelleme

Karantina günlerini Muğla’daki bir köy evinde geçiren Göksel yeni hayatını anlattı.

Göksel: Tam bir köy hayatı yaşıyorum

Şehir hayatından sıkılıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayan Göksel, yeni hayatını Kanal D'de yayınlanan magazin programı 2. Sayfa'ya anlattı.

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Karantina günlerini Muğla’daki bir köy evinde geçiren ünlü şarkıcı, “Ani bir kararla arkadaşımla Muğla’ya geldik. İstanbul’da kendimi iyi hissetmedim. Kendimize çok tatlı bir yer bulduk. Tam bir köy hayatı yaşıyoruz. Konserden konsere koşacağım diye düşünürken bir anda kendimi bahçede tavukların arasında buldum” diye konuştu.

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İstanbul’a dönmeyi henüz düşünmediğini de dile getiren Göksel sözlerine şöyle devam etti:
“İstanbul’da konforlu bir hayatım vardı ama burada mutluyum. Burada kalmak istiyorum ama İstanbul’da ailem var. Yarı orada, yarı burada bir hayat kurabilirim.”

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