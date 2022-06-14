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Göksel ve Manga konserinde tehlikeli anlar! Canlarını hiçe saydılar

14.06.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'un 100’üncü yıl kutlamalarının 3’üncü gününde Göksel ve Manga, Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda 15 bin kişiye konser verdi. Konser sırasında 2 kişi stadyumun kedi yolu olarak bilinen tavan kısmına çıktı.

Göksel ve Manga konserinde tehlikeli anlar! Canlarını hiçe saydılar

Konyaspor’un 100’üncü yıl kutlamaları festivalinin 3’üncü gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festival kapsamında Göksel ve Manga, Konya Büyükşehir Stadı’nda sahne aldı.

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Işık ve lazer gösterilerinin de yapıldığı stadı dolduran yaklaşık 15 bin kişi, şarkılara eşlik etti.

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Manga sahne aldığı sırada, stadyumun kedi yolu olarak bilinen bölümüne çıkan 2 kişi paniğe neden oldu.

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Metrelerce yüksekten şarkılara eşlik eden 2 kişi, bir süre eğlendikten sonra gözden kayboldu.

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