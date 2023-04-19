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Gökyüzünde alışılmadık manzara! Görenleri şaşkına çevirdi... "Sanırım uzaylılar geldi"

19.04.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta sonu Alaska'da gece gökyüzünde alışılmadık bir manzara olan ürkütücü, soluk mavi bir spiral ile karşılaşıldı. Kuzey Işıkları sırasında ortaya çıkan bu manzara, görenleri şaşkına çevirdi. Bir Twitter kullanıcısı, konuyla ilgili 'Sanırım uzaylılar geldi' yorumunu yaparken, bir başkası bunun 'şimdiye kadar gördüğü en çılgınca şey' olduğunu yazdı. Ancak UFO ya da portal benzeri görünümüne rağmen, gizemli spiralin çok daha sıradan bir açıklaması vardı. İşte detaylar...

Gökyüzünde alışılmadık manzara! Görenleri şaşkına çevirdi... "Sanırım uzaylılar geldi"

İngiliz Daiy Mail gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz hafta sonu Alaska'da, gece gökyüzünde beliren ürkütücü, soluk mavi spiral ortaya çıktı. Kuzey ışıkları gösterisi için dışarı çıkan fotoğrafçılar da sosyal medyada konuyla ilgili fotoğraflar paylaştı. Hatta bir Twitter kullanıcısı, alışılmadık manzara için 'Sanırım uzaylılar geldi' yorumunda bulundu. Randell Mailloux isimli bir kişi ise Facebook'ta bir fotoğraf paylaştı ve bunun 'şimdiye kadar gördüğü en çılgınca şey' olduğunu yazdı.

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(Fotoğraf kaynağı: Randell Mailloux / Facebook)

Ancak UFO ya da portal benzeri görünümüne rağmen, gizemli spiralin çok daha sıradan bir açıklaması vardı.

İŞTE GÖKYÜZÜNDE GÖRÜLEN SPİRALİN NEDENİ!

Spiralin ortaya çıkmasından yaklaşık üç saat önce Kaliforniya'dan bir SpaceX roketi fırlatılmıştı. Uzmanlar, spiral şeklin Falcon 9'un üst kademesinin havalandıktan kısa bir süre sonra yakıt boşaltmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

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(Fotoğraf kaynağı: Alaska Fairbanks Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü)

Ocak ayında Hawaii ve geçen yaz Yeni Zelanda üzerinde de benzer olaylar meydana gelmişti.

Alaska Fairbanks Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü'nde araştırma doçenti olan uzay fizikçisi Dr. Don Hampton, bazen roketlerin atılması gereken yakıtı olduğunu söyledi ve ekledi:

"Bunu yüksek irtifalarda yaptıklarında yakıt buza dönüşüyor. Ve eğer bu güneş ışığında olursa, yerde ise karanlıktaysanız, onu bir tür büyük bulut olarak görebilirsiniz ve bazen bu spiral şeklinde olur."

Dr. Hampton, yaygın bir manzara olmasa da, bu tür olayları yaklaşık üç kez gördüğünü söyledi.

Bu fenomenin yakalanan görüntüleri sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada paylaşıldı.


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