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Gökyüzündeki ışık UFO paniğine neden oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

Çin'in doğusundaki Çengçou şehrinde gökyüzünde görülen cisim UFO paniğine yol açtı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Çin'de gökyüzünde görülen ışık, halk tarafından paniğe neden oldu. Ancak gerçek sonradan anlaşıldı. UFO sanılan cismin, Çin'in geliştirdiği yeni "Julang jl-3" balistik füzesi olduğu anlaşıldı.

İlgili füzenin yapılan balistik füze testi olduğu, ancak halka herhangi bir bilgi verilmediği belirtildi. Testten kısa bir süre sonra, Çin sosyal medyası, gökyüzünde UFO gördüklerini ve uzun bir beyaz duman kuyruğu olan uçan bir nesnenin görüntüsünü gördüklerini iddia eden insanlardan gelen mesajlarla doldu. Ne tür bir füze olduğu net olarak açıklanmasa da bu deneme dünya medyasında da geniş yer buldu.

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Anahtar Kelimeler:
çin füze ufo

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