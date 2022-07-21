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Gölgede kalmış bir lezzet: Edirne ciğer sarma! Coğrafi işaretle tescillendi

21.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin son yıllarda tava ciğeri öne çıksa da onun gölgesinde kalan Rumeli usulü ciğer sarması da kent mutfağının en leziz yemekleri arasında yer alıyor. Trakya Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, Trakya'nın seçkin lezzetlerinden Edirne Ciğer Sarma'nın coğrafi işaret aldığı belirtildi.

Gölgede kalmış bir lezzet: Edirne ciğer sarma! Coğrafi işaretle tescillendi

Edirne ciğer sarma yemeği, coğrafi işaretle tescillendi. Trakya Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Trakya'nın seçkin lezzetlerinden Edirne Ciğer Sarma'nın coğrafi işaret aldığı belirtildi.

Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde yapılan çalışmalar kapsamında Trakya'nın coğrafi işaret almış ürün sayısının 21'e, Edirne'nin ise ciğer sarma ile 10'a yükseldiği ifade edildi.

CİĞER SARMA GÖLGEDE KALMIŞ BİR LEZZET

Edirne'nin son yıllarda tava ciğeri öne çıksa da Rumeli usulü ciğer sarması da kent mutfağının en leziz yemekleri arasında yer alıyor.

Edirne ciğerinin gölgesinde kalan lezzetin Rumeli'den göçle Edirne'ye geldiği belirtiliyor.

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Kentte bu lezzeti tutturabilen usta sayısının az olmasıyla sayılı lokantalarda tadılabilen ciğer sarma, kuzu ciğerinin zarından ayıklanıp kıymaya yakın doğranarak iç pilavla harmanlanmasıyla hazırlanıyor.

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Kuzunun karın zarı olarak da bilinen "kuzu gömleği"nin içine iç pilav top şeklinde sarılıyor. Fırına konulup nar gibi kızartılarak çıkartılan ciğer sarmayı, hem kentin yerlileri hem de turistler beğeniyle tüketiyor.

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Edirne'nin deva-i misk tatlısı, badem ezmesi, Edirne beyaz peyniri, mis sabunu, tava ciğeri, Keşan satır eti, Siğilli bamyası, Meriç kara kavunu ve İpsala pirinci de coğrafi işaret almış ürünler arasında yer alıyor. (AA)


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Edirne ciğer sarma
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