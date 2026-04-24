Gölün altından şehir çıktı! Asırlardır suyun altında ama hala ayakta

Çin’in doğusundaki Qiandao Gölü’nün 40 metre altında, yüzyıllardır adeta zamanın durduğu bir şehir yatıyor. “Çin’in Atlantis’i” olarak anılan ve Lion City (Shi Cheng) adıyla bilinen bu kayıp kent, yeniden gündemin merkezine oturdu.
Uzmanlara göre Shi Cheng, M.S. 25-200 yılları arasında Doğu Han Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Döneminin önemli siyasi ve ekonomik merkezlerinden biri olan şehir, Zhejiang eyaletinde stratejik bir konuma sahipti.
1959 yılında Çin hükümeti bölgede bir hidroelektrik santrali kurma kararı aldı. Bu dev proje kapsamında şehir tamamen sular altında bırakıldı. Sadece yapı değil, yaklaşık 300 bin kişi de bölgeden taşınarak başka yerlere yerleştirildi.
En dikkat çekici detay ise şehrin olağanüstü şekilde korunmuş olması. Gölde kullanılan suyun aşındırıcı özellik taşımaması ve deniz canlılarının olmaması sayesinde yapılar neredeyse ilk günkü gibi kalmayı başardı.
Taş işçiliğiyle süslenmiş 265 kemerli geçit, ejderha, anka kuşu ve aslan figürleriyle dolu sokaklar hâlâ net bir şekilde görülebiliyor.
2001 yılında yeniden keşfedilen şehir, 2017 itibarıyla dalış turizmine açıldı. Bugün profesyonel dalgıçlar, su altındaki bu “kayıp medeniyet”i adım adım keşfetmeye devam ediyor.
Tüm keşiflere rağmen Lion City henüz tamamen haritalanabilmiş değil. Uzmanlar, şehrin her yapısını ve sokağını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
