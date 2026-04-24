Gölün altından şehir çıktı! Asırlardır suyun altında ama hala ayakta

Çin’in Qiandao Gölü’nün 40 metre altında bulunan Lion City (Shi Cheng), ünlü kayıp şehir Atlantis’in Çin'de bulunan versiyonu haline geldi. Koca bir şehir, 1959’da baraj projesi için sulara gömülmesinin ardından neredeyse bozulmadan günümüze ulaştı. 2001’de yeniden keşfedilen antik şehir,2017'den bu yana dalgıçların uğrak noktası haline geldi. Ancak şehir hala tam olarak keşfedilebilmiş değil. Profesyonel dalgıçlar tam haritalandırma modeli için çalışmalarını sürdürüyor.

Gölün altından şehir çıktı! Asırlardır suyun altında ama hala ayakta
Çiğdem Berfin Sevinç

Çin’in doğusundaki Qiandao Gölü’nün 40 metre altında, yüzyıllardır adeta zamanın durduğu bir şehir yatıyor. “Çin’in Atlantis’i” olarak anılan ve Lion City (Shi Cheng) adıyla bilinen bu kayıp kent, yeniden gündemin merkezine oturdu.

2000 YILLIK GEÇMİŞ

Uzmanlara göre Shi Cheng, M.S. 25-200 yılları arasında Doğu Han Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Döneminin önemli siyasi ve ekonomik merkezlerinden biri olan şehir, Zhejiang eyaletinde stratejik bir konuma sahipti.

1959’DA ALINAN KARAR HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

1959 yılında Çin hükümeti bölgede bir hidroelektrik santrali kurma kararı aldı. Bu dev proje kapsamında şehir tamamen sular altında bırakıldı. Sadece yapı değil, yaklaşık 300 bin kişi de bölgeden taşınarak başka yerlere yerleştirildi.

Gölün altından şehir çıktı! Asırlardır suyun altında ama hala ayakta 1

credit:(Chinese National Geography)

SUYUN ALTINDA MÜKEMMEL KORUNDU

En dikkat çekici detay ise şehrin olağanüstü şekilde korunmuş olması. Gölde kullanılan suyun aşındırıcı özellik taşımaması ve deniz canlılarının olmaması sayesinde yapılar neredeyse ilk günkü gibi kalmayı başardı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Taş işçiliğiyle süslenmiş 265 kemerli geçit, ejderha, anka kuşu ve aslan figürleriyle dolu sokaklar hâlâ net bir şekilde görülebiliyor.

TURİSTLER İÇİN DALIŞ NOKTASINA DÖNÜŞTÜ

2001 yılında yeniden keşfedilen şehir, 2017 itibarıyla dalış turizmine açıldı. Bugün profesyonel dalgıçlar, su altındaki bu “kayıp medeniyet”i adım adım keşfetmeye devam ediyor.

HALA TAM OLARAK HARİTALANAMADI

Tüm keşiflere rağmen Lion City henüz tamamen haritalanabilmiş değil. Uzmanlar, şehrin her yapısını ve sokağını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İç görsel: Photo by @archaology.news on Instagram

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Çin Gölbaşı Şehir hastanesi baraj
