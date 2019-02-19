MAGAZİN

Gonca Vuslateri ameliyatını böyle duyurdu: Çenemi kestirip...

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2019 10:12 | Son Güncelleme

Oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olacağını duyurdu. Vuslateri daha sonra da hastane odasından paylaşım yaptı.

Gonca Vuslateri ameliyatını böyle duyurdu: Çenemi kestirip...

Oyuncu Gonca Vuslateri paylaştığı uzun bir metinle takipçilerine ameliyat olacağını duyurdu.

Gonca Vuslateri, gün içerisinde bir operasyon geçireceğini söylerken bunun içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Konuyla ilgili espriler yapmaktan da geri durmayan Vuslateri şunları yazdı:

“Kafamda deli sorular. Uykudan önce bir iki bir şey yazayım dedim. Herkese yorum yapmaktan vakit bulamadım. Ne güzel, birileri bir şeyler çizmiş, diğeri dalgasını geçmiş, biri yapayalnız, diğeri bir fotoğraf sadece… Kitaplar gelmiş yepisyeni… Ben de bu fotoğrafı seçtim kendime. Masada oturmuş kafama da Ara Abi’nin #AraGüler şapkasını takmışım düşünüyorum. Öyle çok beğenilecek şeyler değil.

Yarın minnak bir operasyon var önümde. Sonra güzel işlerimiz için hızla toparlanma var. Çenemi kestirip, kafama takacağım. Biraz da aklımızdan geçenleri konuşalım diye…

Capture

Şaka şaka, şuraya bir çiçek koyacak cinsten. Gonca Hanım neden heryere yorum yazar? Neden hep gülümser? Gonca bir ‘gül’den fazlası mıdır? Bir daha şarkı söyleyecek midir? Kitap ne zamandı, Leica fotoğrafları ne zaman derken hayat dedi ki yavrum sen nereye böyle, bir selam vermeden” Yarın bir “Önce saglık” diyecegim. Bana kalsa operasyonu gözüm açık izlerim. İçimi benden iyi kim bilebilir?

Yine de anestezi alayım diyorum çünkü Gonca Hanım siz hiç uyumaz mısınız diyenlere cevap olsun! Bir çerçevenin içinde böyle şeylere dalıp gittim işte… Böyle şeyler oldu. Ne demiş usta; Hiç kimse bilmeyecek ki ben nerelere gidiyorum. Çünkü çamurlu bir yolda gidiyorum. Nirde bana beyaz güller. Ohh bu gece de ilgi odağınız ben olayım nelcek yeani”

İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyorİğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Gonca Vuslateri instagram

En Çok Okunan Haberler

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlk kez bu kadar keskin kelimeler kullandı!

İlk kez bu kadar keskin kelimeler kullandı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Shanina Shaik tarzıyla dikkat çekti

Deri ceketin içinde hiçbir şey giymedi! Sokağa öyle çıktı

Itır Esen'den Survivor paylaşımı! Beğeni yağdı

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Aleyna Tilki'den Ebru Gündeş performansı

Aleyna'dan Ebru'ya destek: Kalbimde yeri var

Survivor'da nefes kesen mücadele! Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da nefes kesen mücadele! Ödülü kim kazandı?

Deniz Seki'den Tayfun Topal ile ayrılık açıklaması!

Deniz Seki'den ayrılık açıklaması!

Eda Taşpınar'dan bikinili siyah beyaz fotoğraf!

Eda Taşpınar'dan bikinili siyah beyaz fotoğraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.