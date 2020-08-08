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Gonca Vuslateri: Boşandıktan sonra Sezen Aksu arkamda durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 17:34 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz akşam Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Vuslateri, Sezen Aksu şarkılarını okuduğu esnada duygusal anlar yaşadı. Oyuncu, "Boşandıktan sonra elimden tutan, arkamda duran, beni sahnelere iten tek isim Sezen Aksu oldu. İçimde ona karşı muhteşem bir sevgi var" dedi

Gonca Vuslateri: Boşandıktan sonra Sezen Aksu arkamda durdu

Oyuncu ve şarkıcı Gonca Vuslateri, önceki akşam Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Sevenlerinin karşısına siyah bir elbise ile çıkan Vuslateri, Sezen Aksu parçalarını söylerken bir ara duygusal anlar yaşadı.

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"BOŞANDIKTAN SONRA SEZEN AKSU ARKAMDA DURDU"

Oyuncu, "Boşandıktan sonra elimden tutan, arkamda duran, beni sahnelere iten tek isim Sezen Aksu oldu. İçimde ona karşı muhteşem bir sevgi var" dedi.

"ZAMAN ÇOK ÇABUK GEÇİYOR"

Konserin bir kısmında orkestrasına düdük çalarak eşlik eden Gonca Vuslateri, "On yedi yıldır oyunculuk yapıyorum. 34 yaşıma girdim. Zaman çok çabuk geçiyor, yaşlanmışım" ifadelerini kullandı.

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Daha sonra kendisini dinlemeye gelen annesi Züleyha Ertan'ı sahneye davet eden Vuslateri, "Ne güzel doğurmuşsun kız beni" diyerek espiri yaptı.


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