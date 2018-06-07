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Gonca Vuslateri'den Kerem Alışık açıklaması: "Aşık olsam..."

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2018 16:00 | Son Güncelleme

Başrollerini Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın paylaştığı Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin Türkiye galası önceki akşam yapıldı.

Gonca Vuslateri'den Kerem Alışık açıklaması: "Aşık olsam..."

Sevilen oyunca Gonca Vuslateri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen film galasına Ümit Erdim, Nihan Akın, Elif Kaya, Gökhan Mumcu ve eşi Ceren Aksan Mumcu, Hakan Akkaya gibi ünlü isimler katıldı. Film 8 Haziran’da vizyonda olacak. Gösterim öncesi Jurassic Park dinozorlarının pençeleriyle kameraların karşısına geçen Gonca Vuslateri, filmle ilgili detayları paylaştı.

Jurassic Park’ın çok sevdiği bir film olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Vuslateri, “Filmi ilk izlediğimde 7 yaşında idim. Şimdi 3 boyutlu izliyorsun. Gençler için heyecanlı bir şey. Bu filmi aslında Tim Burton çekecekmiş ama o zaman Robin Williams’ın ‘Kança’ filmi çıkınca Steven Spielberg’ün olmuş. Dedikodularım bunlar” diye konuştu.

DETOKSLA 8 KİLO VERDİ

Yaz sezonunda 3 ay tatil yapacağını söyleyen Vuslateri, “Uzun zamandır bir film projesi hayalim vardı. Yazar arkadaşım Ferhat Uludere ile bir hikâyeye başladık. Yazın hem tatil hem iş gibi olacak. Temmuz ayında Amerika seyahati söz konusu. Tiyatro sezonu bitti. Gazete, radyo devam ediyor” dedi. Kısa bir süre önce bir detoks kampına girdiğini açıklayan oyuncu, “Çok ödem gitti. 8 kilo verdim” diye konuştu. Vuslateri son olarak birlikte görüntülendiği Kerem Alışık’la ilgili çıkan aşk haberleri için “Aşık olsam ‘Aşık oldum’ derim. Hayatımda kimse yok” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri kerem alışık

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