Gonca Vuslateri derin göğüs dekolteli pozuyla dudak uçuklattı!

Kaybedenler Kulübü, Bizans Oyunları, Anne, Tehlikeli Karım gibi sinema ve dizilerde rol alan Gonca Vuslateri, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da konuşulmaya başlandı. Bu yaz havuz başı pozuyla çok konuşulan Vuslateri, şimdi de göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu iddialı pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

1998 yılından beri ekran önünde olan oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 1998 yılında yayınlanan Ruhsar dizisi ile edindi.

İlerleyen yıllarda birçok farklı projeyle ekranlara geldi.

Son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ilgi odağı oldu.





