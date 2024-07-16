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  4. Gonca Vuslateri doğum sonrası formuna kavuştu... 3 ayda 16 kilo verdi! Sırrını açıkladı

Gonca Vuslateri doğum sonrası formuna kavuştu... 3 ayda 16 kilo verdi! Sırrını açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.07.2024 08:27
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Aliye, Küçük Sırlar, Yalan Dünya, Gönül İşleri, Anne ve Bambaşka Biri gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri 26 Nisan’da anne olma heyecanı yaşadı. Doğum sonrası kısa sürede formuna kavuşan Vuslateri 3 ayda 16 kilo verdi.

Gonca Vuslateri doğum sonrası formuna kavuştu... 3 ayda 16 kilo verdi! Sırrını açıkladı

Levent isimli sevgilisiyle geçtiğimiz mart ayında sessiz sedasız dünyaevine giren, 26 Nisan'da Asya'nın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan Gonca Vuslateri, annelik molasının ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Vuslateri, Hilal Saral’ın yöneteceği “Hayat Hırsızı” dizisiyle bomba gibi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

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KİLO VERMESİNİN SIRRI...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; doğum sonrası hızla formuna kavuşan Vuslateri’nin ağır yemeklerden uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenerek, bol su tüketerek 16 kilo verdiği öğrenildi.

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İsmi değişecek “Hayat Hırsızı” dizi 20 Temmuz’dan sonra sete çıkacak ve NOW’ın ilk yayınlanacak yeni dizileri arasında olacak.

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Gonca Vuslateri
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