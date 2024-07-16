Gonca Vuslateri doğum sonrası formuna kavuştu... 3 ayda 16 kilo verdi! Sırrını açıkladı

Levent isimli sevgilisiyle geçtiğimiz mart ayında sessiz sedasız dünyaevine giren, 26 Nisan'da Asya'nın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan Gonca Vuslateri, annelik molasının ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Vuslateri, Hilal Saral’ın yöneteceği “Hayat Hırsızı” dizisiyle bomba gibi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; doğum sonrası hızla formuna kavuşan Vuslateri’nin ağır yemeklerden uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenerek, bol su tüketerek 16 kilo verdiği öğrenildi.
İsmi değişecek “Hayat Hırsızı” dizi 20 Temmuz’dan sonra sete çıkacak ve NOW’ın ilk yayınlanacak yeni dizileri arasında olacak.