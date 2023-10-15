Gonca Vuslateri hamileymiş! Gonca Vuslateri'nin sevgilisi kim? Bomba açıklama

Zaferin Rengi filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri çekimlere koştururken güzel haberi aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gonca Vuslateri‘nin hayatında güzel bir dönem başladı. Başarılı oyuncu 7 aydır beraberlik yaşadığı sevgilisiyle bebek haberi aldı.

2,5 aylık hamile olan ünlü oyuncunun sette rahat etmesi için her türlü konfor sağlanıyor. Henüz cinsiyeti belli olmayan bebeğin doğum tarihinin 19 Mayıs olması bekleniyor.

Ünlü oyuncunun 2 ay içinde evleneceği, yaza da düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.

"EVET HAMİLEYİM..."

Gonca Vuslateri'nin sevgilisinin kim olduğu da merak edildi. Gonca Vuslateri bebek beklediği haberini sosyal medyadan yaptığı açıklamayla doğruladı.

"Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin…." diyen Vuslateri "Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. ‘Anne olmak çok istemedim’ açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim sadece gelene “git” demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım…” dedi.

GONCA VUSLATERİ'NİN SEVGİLİSİ KİM?

Gonca Vuslateri ismini şimdilik gizli tuttuğu sevgilisi hakkında şunları söyledi:

“Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda “bu adam” dediğim. Hâlâ da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba aday ne isterse o…. Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için… Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım.”

