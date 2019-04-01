Gonca Vuslateri ile Rıza Kocaoğlu aşk mı yaşıyor?

Gonca Vuslateri ile Rıza Kocaoğlu önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Bir süredir birlikte görüntülenen ikiliye aşk yaşadıklarına dair çıkan iddialar soruldu.

Vuslateri ve Kocaoğlu bu sorular karşısında sessizliğini korudu. Gonca Vuslateri geçtiğimiz ay ameliyat olmuştu.

Oyuncu hastalığıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Aniden gelişen şiddetli kasık ağrısı sebebiyle günlerce geçirdiğim kabuslu sancılardan beni kurtaran süper kahramanım Prof. Melih Paksoy’a ve ekibine çok teşekkür ederim. Bir iki güne ayakta olurum. Merak eden, arayan soran, ziyaretime gelen herkese teşekkür ederim. Her şeyden önce sağlık. Kendinizi ihmal etmeyin. Kasık fıtığı seni hiç özlemeyeceğim.” (Gecce.com)

