MAGAZİN

Gonca Vuslateri'nden şok çıkış! 'Defol! Gözüm görmesin seni...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.12.2018 10:57 | Son Güncelleme

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Gonca Vuslateri'nden şok çıkış! 'Defol! Gözüm görmesin seni...'

2019 yılına girmeye yaklaştığımız bu son günlerde, ünlü isimlerden yeni yıl mesajları gelmeye devam ediyor. Oyuncu Gonca Vuslateri de bu ünlülerden birisi. Yaptığı son paylaşımda geride bırakmaya hazırlandığımız 2018 yılından memnun olmadığı anlaşılan Vuslateri, mesajında ilginç ifadelere yer verdi.

"Defol 2018" diyen güzel oyuncu paylaşımına, "Defol 2018. Gözüm görmesin seni. Mümkünse yanında götür 2017’yi. 2019 çatır çatır Virgo yılıymış! Yarasın..." notunu ekledi ve takipçilerinden büyük beğeni aldı.

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Gonca Vuslateri instagram

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