Gonca Vuslateri'nin olay paylaşımı Ebru Şahin'e mi! "Aramı iyi tutayım da..."

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında olan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu. Gonca Vuslateri'nin son paylaşımı geçtiğimiz günlerde Cedi Osman ile evlene Ebru Şahin'i akıllara getirdi.

Yüzüne estetikli bir filtre uyguladığı bir fotoğrafını yayınlayan Gonca Vuslateri, gönderisine "Ben aramı iyi tutayım da aman ekmeğimden olmayayım' estetiği yaptırdım. Bir-iki dizide suni gözyaşıyla süzüm-ağlama sahnesi, yurt dışı satışlarından %1, tam kariyer yapacakken zengin kocayla Akdeniz sahillerinde tanışıp evlilik, aynı düğünde 5 gelinlik... Yok kızım Gonca rahatlık batar sana! Ben aramı kendimle bozmayayım da ne gelirse başımıza sevdadan olsun." notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada Ebru Şahin'e göndermek olarak yorumlandı.



