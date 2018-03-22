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Gonca Vuslateri ve Seçkin Özdemir Tehlikeli Karım'da buluştu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 22:06 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncular Gonca Vuslateri ve Seçkin Özdemir, Pazar günü Show TV’de ekrana gelecek Tehlikeli Karım dizisi için bir araya geldi. Gonca Vuslateri ve Seçkin Özdemir, Derin ve Alper karakterlerine hayat veriyor.

Gonca Vuslateri ve Seçkin Özdemir Tehlikeli Karım'da buluştu!

Dizi bir karı kocanın aşk ile başlayan ilişkilerinin gün geçtikçe hayatın da yüklediği telaşla değişimini ele alıyor. Tehlikeli Karım, sürükleyici hikayesiyle izleyenleri ekranlara bağlamaya hazırlanıyor.

Derin (Gonca Vuslateri), kendini kocasına ve evine adamış; genç, güzel, zengin ve zeki bir kadındır. Hayatta onun için önemli olan tek şey kocası Alper’in (Seçkin Özdemir) ona duyduğu aşktır. Alper ise İstanbul’un orta halli mahallelerinden birinde annesi ve ablası tarafından büyütülmüş, yakışıklı bir genç adamdır. Hayatı boyunca kadınlardan destek almaya alıştığı için kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanır. Bir yanda kontrol düşkünü karısı, diğer yanda onu geri dönülmez hatalara sürükleyen sevgilisi arasında kalır. Kocası tarafından aldatıldığını öğrenen Derin’in, kocası Alper’i geri kazanmak için ne kadar ileri gidebileceği, ikilinin değişen ilişkilerinin nelere sebep olabileceği merakla bekleniyor.

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Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroya Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar dahil oldu.

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Tehlikeli Karım Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

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Anahtar Kelimeler:
tehlikeli karım Gonca Vuslateri

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