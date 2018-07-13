Gonca Vuslateri yeni dövmesini paylaştı

Farkl\u0131 tarz\u0131yla t\u00fcm dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekmeyi ba\u015faran oyuncu Gonca Vuslateri d\u00f6vme yapt\u0131rd\u0131.\nVuslateri, s\u0131rt\u0131na yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck boy g\u00fcl d\u00f6vmesini Instagram hesab\u0131ndan takip\u00e7ileriyle payla\u015ft\u0131.\n\nPARTNERBal\u0131k yakalama tekni\u011fi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131! \u00c7ukur kazd\u0131 ve... \u015eahan G\u00f6kbakar'dan Recep \u0130vedik 6 payla\u015f\u0131m\u0131! Alessandra Ambrosio b\u00f6yle zeytin toplad\u0131!
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