MAGAZİN

Gonca Vuslateri yeni dövmesini paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2018 00:05 | Son Güncelleme

Oyuncu Gonca Vuslateri, sırtına yaptırdığı dövmeyi sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı.

Gonca Vuslateri yeni dövmesini paylaştı

Farklı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Gonca Vuslateri dövme yaptırdı.

Vuslateri, sırtına yaptırdığı büyük boy gül dövmesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Gonca Vuslateri Gonca Vuslateri instagram

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