GÖNÜL DAĞI 114. BÖLÜM İZLE! TRT 1 Gönül Dağı ne zaman başlıyor? TRT 1 yayın akışı ve son bölüm özeti

Gönül Dağı son bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, bu akşamki bölümde izleyicileri oldukça duygulandıracağa benziyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Veysel kızına bakarken evde yangın çıkmış ve zorlu anlar yaşanmıştı. İşte Gönül Dağı 114. bölüm izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam 115. bölümü ile ekrana gelecek. Taner, Veysel ve Ramazan'ın başından geçen olayların anlatıldığı dizi saat 20.00'de başlayacak.

GÖNÜL DAĞI 114. BÖLÜM İZLE!

Taner, Selma ile ilgili ilişkilerini etkileyecek bir karar verir. Taner cesaretini toplayabilecek midir? Taner ve Ramazan, Veysel için bir icat yapmaya karar verirler. Amcaoğulları ne yapacaktır? Asuman, Ramazan'ın kitabını yarışmaya yollar. Yarışmaya gitmek için yola koyulan ekibin başına aksilikler gelir. Yarışma nasıl sonuçlanacaktır? Rıfat ayağı için tedaviye başlayacaktır. Rıfat tekrar eskisi gibi olacak mıdır?

GÖNÜL DAĞI 113. BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve Selma ilişkisi güzel bir şekilde devam eder. Ancak Zafer Selma'dan ümitlerini kesmemiştir. Zafer'in planı nedir? Veysel yangın sonrasında bir karar karar verir. Veysel herkesten gizli ne yapacaktır? Asuman, Ramazan'ın yazdığı kitabı bulur. Ramazan ne tepki verecektir? Erkan, Yeşim'e açılmaya, hislerini anlatmaya karar verir. Yeşim'in tepkisi ne olacaktır? Rıfat ayağının durumunu herkesten gizler. Ciritçi Abdullah'a giden Rıfat ondan ne isteyecektir?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 Lingo

06:45 Beni Böyle Sev

08:45 Kod Adı Kırlangıç

11:45 Yerli Sinema Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas

13:55 Sen Türkülerini Söyle

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

22:45 Almanya Türkiye Hazırlık Maçı

00:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:20 Sen Türkülerini Söyle

05:10 Son Toplayıcılar





