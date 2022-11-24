Gönül Dağı 78. bölüm fragmanı neden yok? Gönül Dağı bu hafta var mı, yok mu?

TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı gelmeyince akıllarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya ve Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı dizi son olarak 77. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Peki, Gönül Dağı 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölümü bu hafta var mı? İşte tüm detaylar...

GÖNÜL DAĞI 78. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?

Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın 78. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gönül Dağı 78. yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

GÖNÜL DAĞI BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Gönül Dağı Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası sebebi ile 3 hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları ekrana gelecek. Dizi için alınan bu karar izleyicileri üzerken, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yeni bölüm olmayacak.

GÖNÜL DAĞI 77.BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır. Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer’le karşılaşınca onu nişanda sahneye çıkmaya ikna eder.

Mahmut Tuncer’in Gedelli’ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur. Büyük iş başardıklarını düşünen Cemile ve Asuman, nişan günü Mahmut Tuncer’in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır. Nişan saatine kadar Mahmut Tuncer’i bulabilecekler midir?

