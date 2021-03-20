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Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Cemile'nin ablası mı geliyor?

20.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde sağlığı git gide bozulan Cemile herkesi korkutmuştu. Peki Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Cemile'nin ablası mı geliyor?

Her Cumartesi saat 20:00'da TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde sağlığı git gide bozulan Cemile herkesi korkutmuştu. Peki Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI (21. BÖLÜM)

Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Taner’in evlilik teklifine Dilek’in evet cevabı vermesinin ardından birlikte bu durumu ailelerine anlatmaya karar verirler. Ancak bu konuşma hem Dilek hem de Taner için o kadar kolay olmayacaktır.

Sefer, Zahide’nin daveti üzerine akşam yemeğine gelecektir. Ailece yenilen yemek sonunda düğün hakkında konuşulur. Zahide sade bir nikahta ısrarcı olacaktır, fakat devreye Muammer’in de girmesiyle düğün ve nişan kararı alınır. Hemen nişan hazırlıklarına başlayan Sefer ve Zahide’yi ilginç sürprizler beklemektedir.

Yaşar’ın baskılarına artık dayanamayan Elif sinirlenip yüzüğü atar. Bunu sindiremeyen Yaşar ise, nişan günü aniden olay çıkarır. Kullandığı ilaçlar ile birlikte sağlığı git gide bozulan Cemile ise herkesi korkutacaktır.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (21. BÖLÜM)

Gönül Dağı dizisi yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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