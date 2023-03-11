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Gönül Dağı hangi gün, bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 87. bölüm özeti

11.03.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisi cumartesi akşamlarının reyting birincisi olmaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir ilgi ve heyecanla beklenen dizinin yeni bölümü ve hangi gün yayınlandığı araştırılıyor. Taner, Veysel ve Ramazan'ın kah eğlenceli kah hüzünlü hikayesi herkes tarafından oldukça sevildi. Peki Gönül Dağı hangi gün, bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? İşte Gönül Dağı 87. bölüm özeti...

Gönül Dağı hangi gün, bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 87. bölüm özeti

TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı 3. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. Gönül Dağı, geçtiğimiz sezonda Dilek'in diziye aniden veda etmesiyle oldukça konuşulmuştu. Sıcak bir aile hikayesini konu edinen dizinin yeni bölümü ve yayın günü oldukça merak edildi. İzleyiciler Gönül Dağı bu akşam var mı merak ediyorlar. İşte sevilen dizi ile ilgili detaylı bilgiler ve 87. bölüm özeti...

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI?

Gönül Dağı dizisi cumartesi akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle bir süre dizi ve eğlence programlarının yayınına ara verilmişti. Birçok televizyon kanalı normal yayın akışlarına geri dönmüş durumda.

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Gönül Dağı, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Amca oğulları Taner , Veysel ve Ramazan'ın hikayesi kaldığı yerden devam edecek.

GÖNÜL DAĞI 87. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları hayallerine bir adım daha yaklaşır. Bilişim Vadisi'ni kurmak için kolları sıvayan amcaoğulları, beklemedikleri bir engelle karşılaşır. Taner, inşaatının durmaması için ne yapacaktır? Selma, Divane'nin kızına kavuşabilmesi için ipuçlarının peşindedir. Dursun Çavuş'a ulaşmaya çalışan Selma, sırrı bilen tek kişinin tanıdığı biri olduğunu öğrenir.

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Selma, gerçekleri öğrenecek midir? Nikahın son anda iptal olmasını hazmedemeyen Yasemin, Kaya Ailesi'ni rahatsız etmeye devam eder. Taner'in Yasemin'e tepkisi ne olacaktır? Define yüzünden hapse giren Hüseyin ve Muammer'i burada zorlu günler beklemektedir. Koğuşun ağası ve diğer mahkumlar tarafından zor zamanlar yaşayan ikili, içlerinde bulundukları tehlikeli durumdan kurtulabilecek midir?

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