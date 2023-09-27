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Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! O isim yeniden kadroya dahil oldu

27.09.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda sürpriz bir gelişme yaşandı. Dördüncü sezonuyla ekrana gelen diziye eski oyuncusu yeniden dahil oldu.

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, 4. sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya başladı. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizide beklenmedik bir gelişme yaşanacak.

Köprü Film'in Eskişehir'de TRT için çektiği Gönül Dağı dizisi, 6 yıllık zaman atlamasıyla sezona başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 107. bölümünde eski oyuncu yeniden kadroya dahil olacak.

dönül dağı hamdi 1

Eski kadroda yer alan Burak Haktanır ekibe yeniden katılacak. Geçmiş bölümlerde Hamdi karakterine hayat veren oyuncu senaryo gereği hapse girmiş ve ekipten ayrılmıştı.

HAMDİ 2

Hapisten çıkıp tekrar kasabaya gelen karakterin değişimi ise çok konuşulacak.

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Berk Atan gönül dağı gönül hamdi aktan

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