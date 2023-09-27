Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! O isim yeniden kadroya dahil oldu

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, 4. sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya başladı. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizide beklenmedik bir gelişme yaşanacak.
Köprü Film'in Eskişehir'de TRT için çektiği Gönül Dağı dizisi, 6 yıllık zaman atlamasıyla sezona başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 107. bölümünde eski oyuncu yeniden kadroya dahil olacak.
Eski kadroda yer alan Burak Haktanır ekibe yeniden katılacak. Geçmiş bölümlerde Hamdi karakterine hayat veren oyuncu senaryo gereği hapse girmiş ve ekipten ayrılmıştı.
Hapisten çıkıp tekrar kasabaya gelen karakterin değişimi ise çok konuşulacak.