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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın gerçek aşkı bakın kimmiş! 15 yaş fark var

10.02.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas'ın üstlendiği Gönül Dağı dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyicinin gönlüne taht kurdu. Kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, sıcak hikayesiyle büyük beğeni topluyor. Dizide hayat verdiği 'Asuman' karakteriyle adından söz ettiren Hazal Çağlar'ın kalbini kime kaptırdığı ortaya çıktı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın gerçek aşkı bakın kimmiş! 15 yaş fark var

Gönül Dağı dizisindeki performansı ve güzelliğiyle övgü dolu yorumlar alan genç yıldız Hazal Çağlar'ın gerçek aşkı bakın kim çıktı.

1995 yılında İstanbul'da doğan Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın gerçek aşkı bakın kimmiş! 15 yaş fark var

Ardından İstanbul Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitiren Çağlar, Aile Hükümeti filmiyle ilk kamera önü deneyimini yaşadı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın gerçek aşkı bakın kimmiş! 15 yaş fark var

Şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun kameralar ardındaki yaşamı merak edildi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın gerçek aşkı bakın kimmiş! 15 yaş fark var

Dizide Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan karakterine aşık olan Hazal Çağlar, gerçek hayatta kalbini iş insanı Atilla Bingöl'e kaptırdı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın gerçek aşkı bakın kimmiş! 15 yaş fark var

41 yaşındaki Atilla Bingöl, 2000 yılında çalışma hayatına atıldı. Birçok restoranı bulunan Atilla Bingöl, ayrıca lojistik şirketi sahibi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın gerçek aşkı bakın kimmiş! 15 yaş fark var

Aşklarını göz önünde yaşamayan ikili, Instagram'da birbirlerini takip ediyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın gerçek aşkı bakın kimmiş! 15 yaş fark var


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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