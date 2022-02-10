Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın gerçek aşkı bakın kimmiş! 15 yaş fark var

Gönül Dağı dizisindeki performansı ve güzelliğiyle övgü dolu yorumlar alan genç yıldız Hazal Çağlar'ın gerçek aşkı bakın kim çıktı.
1995 yılında İstanbul'da doğan Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Ardından İstanbul Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitiren Çağlar, Aile Hükümeti filmiyle ilk kamera önü deneyimini yaşadı.
Şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun kameralar ardındaki yaşamı merak edildi.
Dizide Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan karakterine aşık olan Hazal Çağlar, gerçek hayatta kalbini iş insanı Atilla Bingöl'e kaptırdı.
41 yaşındaki Atilla Bingöl, 2000 yılında çalışma hayatına atıldı. Birçok restoranı bulunan Atilla Bingöl, ayrıca lojistik şirketi sahibi.
Aşklarını göz önünde yaşamayan ikili, Instagram'da birbirlerini takip ediyor.
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