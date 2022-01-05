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  4. Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

05.01.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarında fırtınalar estiriyor. Dizide hayat verdiği 'Asya' karakteriyle beğeni toplayan genç oyuncu Buse Orcan, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı dizisinde Mezarcı İlyas'ın kızı Asya'ya hayat veren genç oyuncu Buse Orcan, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu, iddialı paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

İzmir doğumlu Buse Orcan, Fransız Lisesi'nde okuduktan sonra Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümüne girdi.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

2018 yılında Best Model of Turkey'de ikinci olan Orcan, birçok markanın defilesinde modellik yaptı.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Çeşitli reklam filmlerinde rol alan güzel oyuncu, piyano ve gitar da çalabiliyor.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde 'Asya' karakterine hayat veren Buse Orcan, sosyal medyada da epey aktif.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Instagram'da 20 bini aşkın takipçisi bulunan genç oyuncu, iddialı paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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