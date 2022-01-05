Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı dizisinde Mezarcı İlyas'ın kızı Asya'ya hayat veren genç oyuncu Buse Orcan, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu, iddialı paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

İzmir doğumlu Buse Orcan, Fransız Lisesi'nde okuduktan sonra Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümüne girdi.

2018 yılında Best Model of Turkey'de ikinci olan Orcan, birçok markanın defilesinde modellik yaptı.

Çeşitli reklam filmlerinde rol alan güzel oyuncu, piyano ve gitar da çalabiliyor.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde 'Asya' karakterine hayat veren Buse Orcan, sosyal medyada da epey aktif.

Instagram'da 20 bini aşkın takipçisi bulunan genç oyuncu, iddialı paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.



